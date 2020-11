Mayoral cerca l’acuto

Il Tempo (F.Biafora) – Le prime due apparizioni di Borja Mayoral con la maglia della Roma sono arrivate nelle sfide di Europa League, contro Young Boys e CSKA Sofia (oltre a qualche minuto contro il Benevento) e per adesso il rendimento dello spagnolo non è stato quello che tutti si aspettavano. Nel match contro il Cluj domani Fonseca lo schiererà nuovamente titolare, la sfida casalinga potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi, in virtù del fatto che alle sue spalle ci saranno due giocatori di primo piano, visto il risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra di Carles Perez. La formazione prevede il solito turnover europeo, con Bruno Peres dal primo minuto e un turno di riposo per Smalling in difesa.