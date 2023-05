Maxischermi, oggi decisione sull’Olimpico: no altre ipotesi

Il Tempo (L. Pes) – Sono ore decisive per la decisione sulla finale di Europa League da trasmettere ai tifosi che resteranno nella Capitale per seguire il match contro il Siviglia che vale la coppa. Giorni di discussioni e trattative per il club giallorosso, alla ricerca della soluzione migliore e più sicura. Inizialmente, come accadde lo scorso anno per la Conference League, si era pensato allo stadio Olimpico. Ma la stagione ancora in corso e i problemi di sicurezza legati alla possibile invasione dopo il fischio finale hanno fatto abbassare notevolmente le percentuali dell’impianto del Foro Italico.

Sono poi state prese in considerazione alcune piazze (San Giovanni e Piazza del Popolo) e, ovviamente, il Circo Massimo, ma nessuna delle ipotesi ha convinto la Roma che nel pomeriggio di ieri è tornata a ragionare concretamente sull’ipotesi Olimpico, trovando piena disponibilità da parte di Sport e Salute, dato che la gara successiva allo stadio vedrà coinvolti proprio i giallorossi. Oggi è attesa la decisione definitiva, ma tutte le strade portano alla casa della Roma e dei suoi sostenitori, anche se resistono alcuni dubbi legati alla sicurezza. Il tempo stringe, e va data una risposta ai tifosi.