Dopo l’addio di Francesco Calvo, che ha lasciato per motivi familiari chiudendo comunque l’accordo con la New Balance, la Roma guarda al futuro. Come riportato dal sito de Il Messaggero il nuovo direttore marketing sarà l’olandese Max Van Den Doel.

Ha un curriculum importante avendo già fatto il manager di Adidas. I Friedkin, dunque, hanno guardato ancora una volta in terra straniera pescando, grazie all’aiuto di un software, in Olanda.