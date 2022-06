Matic vola da Mourinho: il gigante ora firma

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il ricongiungimento familiare è fissato: stamattina Nemanja Matic sbarca a Roma per abbracciare virtualmente papà José, che lo ha voluto per la terza volta in una squadra a distanza di 8 anni dalla prima. Spunterà nel caldo giugno dell’aeroporto di Ciampino alle 9.30, dopo aver viaggiato su un volo privato partito da Belgrado.

Il programma è serrato: Matic verrà subito portato nella clinica Villa Stuart per le visite mediche. A seguire si sposterà a Trigoria per la firma sul contratto e le prime foto con la nuova maglia. Che potrebbe essere la numero 21 o 31, a seconda delle preferenze rispetto alle abitudini delle scorse stagioni. Poi dovrebbe ripartire per l’ultima tranche di vacanze. L’appuntamento è fissato per il 4 luglio, giorno del raduno della Roma.