Corriere della Sera (G.Piacentini) – Ennesima iniziativa di solidarietà della Roma: 10mila mascherine in diversi istituti scolastici della Capitale. La fondazione Roma Cares ha cominciato a distribuire delle mascherine agli studenti donando loro anche informazioni utili per contrastare il Covid. Alla consegna erano presenti la Sindaca Raggi e il CEO della Roma Fienga. Roma Cares parteciperà ad un altro progetto: un omaggio a Gigi Proietti. Al Tufello verrà realizzato un murale 11 metri per 15.