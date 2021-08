Steve Mandanda, portiere del Marsiglia, non ha paura dell’arrivo di Pau Lopez ed è pronto a giocarsi tutte le sue chance per rimanere titolare. Queste sono le sue parole a La Provence:

“Ho 36 anni, non rimarrò a tempo indeterminato, il ruolo di portiere non è mio e ad un certo punto dovrò andarmene. Ma sono ancora qui! Giocherò tante partite quante l’allenatore mi farà giocare e cercherò di prendermi più spazio possibile per finire al meglio“.