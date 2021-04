Marlon, difensore del Sassuolo, è stato intervistato durante il pre partita di Sassuolo-Roma. Queste le sue parole:

MARLON A SKY SPORT

“Il Sassuolo in questa stagione, soprattutto nel primo semestre, ha fatto dei punti importanti. Quindi penso che anche in queste 10/11 partite che ci mancano possiamo fare dei punti. Vogliamo arrivare più in alto possibile“.