Marinelli: “In camera avevo il poster di Bruno Conti”

Nella puntata di ieri di “Via Dei Matti Picture Show” andata in onda su Rai 3, è intervenuto anche Luca Marinelli. L’attore, tifoso della Roma, ha raccontato un aneddoto: “In camera da piccolo avevo il poster di Bruno Conti. Andai all’addio al calcio. Appena entravo c’era il poster“. Interrogato su cosa Marazico gli avesse lasciato, Marinelli ha prontamente risposto: “La Roma“.

Un’ulteriore testimonianza dell’amore di Marinelli per la Roma. Già nel 2017, stagione in cui tenne banco il caso Totti-Spalletti, l’attore Santamaria – amico e collega in “Lo Chiamavano Jeeg Robot” – aveva svelato un’altra curiosità: “Marinelli gira con la foto di Totti nel portafogli, e quando gli chiedono il motivo lui dice: ‘Perché Totti è Totti'”.