Mariano Diaz, il prezzo non è giusto. Petrachi tenta il recupero di Kalinic

Il vice Dzeko è e resta Nikola Kalinic, almeno stando alle parole di Petrachi: “Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni“. A dare forza alle parole del direttore sportivo c’è anche il fatto che il Real Madrid chiede troppo per Mariano Diaz. 7 milioni per il prestito oneroso e 40 per il riscatto sembrano in effetti eccessivi. Lo riporta Il Messaggero.