Marchegiani: “Il nuovo assetto della Roma mi convince, Zaniolo e Mkhitaryan perfetti per quel ruolo”

Il Tempo (S. Pieretti) – La nuova Roma convince. Fonseca con il cambio di modulo è riuscito a dare nuova energia alla squadra e i risultati sono apprezzati anche dagli osservatori esterni. Luca Marchegiani è tra questi: l’opinionista di Sky ha commentato il nuovo assetto dei giallorossi e le loro possibilità di arrivare fino in fondo nell’ultimo torneo che resta in questa stagione, ovvero l’Europa League. Queste le sue parole:

La Roma cerca un parziale riscatto in Europa League.

Il nuovo assetto della squadra mi convince molto, il cambio di modulo ha valorizzato giocatori che all’inizio non erano così funzionali al progetto tecnico. Zaniolo è perfetto per quel ruolo, così come Mkhitaryan. L’assenza di Smalling in difesa è pesante, ma la soluzione di Kolarov come terzo centrale potrebbe essere quella giusta.

Quali sono le favorite per la vittoria della Champions e dell’Europa League?

In Champions non ho una favorita. Se fosse stato un momento normale, avrei detto Manchester City, ma in questo momento il Bayern potrebbe essere la squadra che ha le maggiori possibilità. Faccio il tifo per le italiane, se la Juventus ritrovasse la condizione psicofisica migliore, potrebbe anche arrivare in fondo. In Europa League la favorita è il Manchester United, ma se le italiane dovessero passare questo turno, che rappresenta un ostacolo significativo, diverrebbero a loro volta favorite insieme agli inglesi”.