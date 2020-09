Marash, il difensore tutto d’un pezzo

Corriere dello Sport (A.Ancona) – Chi conosce Kumbulla non ha dubbi: la serietà al primo posto. Non ha mai smarrito le coordinate, seguendo una strada che a 19 anni l’ha portato in Serie A. In pochi scommettevano su di lui nelle giovanili del Verona e il salto di qualità era considerato come un azzardo. E’ nato a Peschiera del Garda a due passi dal centro sportivo dell’Hellas. Juric ha visto in lui il amrchio dell’affidabilità al punto di schierarlo ovunque, anche nella difesa a tre. Dalle giovanili alla A, tutto d’un fiato. La Serie B l’ha vista soltanto di striscio: poteva andare in prestito, ma giocà appena 15 minuti in tutta la stagione. Kumbulla ha deciso due anni fa di lasciare gli studi e dedicarsi al calcio, proseguendo l’attività didattica da privatista.