“Piedone” davanti a Dzeko per media-gol

Il Corriere Della Sera (M.Perrone) – Il primo gol di testa, per tutti e due: Manfredini all’esordio col Cagliari in Coppa Italia, il 6 settembre 1959, Dzeko alla seconda partita in A, contro la Juve, il 30 agosto 2015. Ora sono alla pari al quinto posto all time con 104 reti. Sono stati capocannonieri in A (Piedone nel 1962/63, con 19 gol, Dzeko nel 2016/2017 con 29 reti) e in Europa (l’argentino nel 1960/61 e 62/63, il bosniaco nel 2016/17). Manfredini vinse la Coppa Italia e la Coppa delle Fiere, mentre Dzeko è ancora a secco. La media gol dell’argentino è nettamente migliore: 104 gol in 164 partite, 0.63 a incontro, mentre Dzeko ha disputato 212 gare, con una media di 0.49 reti a partita. Il prossimo obiettivo è Volk, l’unico della top ten a non aver vinto nessun trofeo con la Roma.