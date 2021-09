Mancini: “Zaniolo? Per avere una carriera lunga serve essere un professionista serio. La speranza è che stia sempre bene”

Dopo la vittoria agli Europei, l’Italia è di nuovo pronta a scendere in campo per affrontare la Bulgaria, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Alla vigilia della partita, il ct degli Azzurri Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Per me è difficile dare un giudizio sulla maturazione di Zaniolo, io lo vedo poco. Per avere una carriera lunghissima serve essere sempre un professionista serio. La speranza è che stia sempre bene perché il suo gioco è fisico. Poi sulla vita privata io mi fido dei ragazzi, io spero che riuscirà a sfruttare queste grandi qualità che ha. Cristante come vice Jorginho? Sensi è quello che si avvicina di più, poi è chiaro che con qualità diverse possono farlo anche Verratti e Cristante”.