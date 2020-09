Mancini: “Zaniolo ha tutto il tempo di recuperare”

Corriere dello Sport (G.Marota) – Nicolò Zaniolo è un leone in gabbia. Il secondo grave infortunio lo ha reso ancora più determinato. Ieri, direttamente dall’Austria, ha confermato la voglia di riprendere in mano i suoi sogni in un post su Instagram: “La vita è per il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci” ha scritto il giovane campione giallorosso, che tornerà presto… ad essere anche azzurro. Le porte della Nazionale sono sempre aperte per un ragazzo che Roberto Mancini convocò prima di esordire con la maglia della Roma: “L’ho sentito qualche giorno fa, la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma. Ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei“. Il numero 22 ha già pianificato tutto: vuole mettersi a disposizione di Fonseca per il mese di marzo, trascinare la Roma nel finale di stagione e arrivare ad Euro 2021 con il serbatoio pieno.