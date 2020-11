Gianluca Mancini festeggia sui social la vittoria della Roma per 3-1 ai danni del Genoa. Il difensore, in campo per tutta la partita, ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram, scrivendo:

“Voglia di combattere e vincere, sempre. È il nostro spirito. Avanti Roma! Complimenti Mkhitaryan“.

