Mancini, respinto il ricorso della Roma: confermati i tre turni di stop in Europa League

Confermate le tre giornate di squalifica in Europa League per Mancini. Secondo quanto riferito dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, è questo il responso della Uefa sulla richiesta da parte della Roma di diminuire da tre a due le giornate inflitte al difensore. Mancini era stato espulso al tramonto della partita contro il Siviglia e il referto arbitrale in tale occasione fu durissimo. Referto in cui l’arbitro olandese Kuipers ha definito il fallo del difensore un intervento di “estrema violenza”.

Respinto il ricorso della #ASRoma riguardo alla squalifica di #Mancini: la Uefa ha confermato i tre turni di stop dopo il rosso rimediato con il Siviglia#UEL @tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/jfqhSXJf8F — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 28, 2020