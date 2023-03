Mancini: “L’importante è la vittoria, non il mio gol. Sappiamo che se caliamo anche di poco le partite non vengono così”- VIDEO

Un periodo di grande forma, sigillato dal gol vittoria in una gara fondamentale. È Gianluca Mancini a decidere la sfida con la Juventus. L’arcigno difensore ha portato i tre punti grazie al bel tiro dalla distanza al 53′. Il centrale della Roma ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria contro i bianconeri.

Sulla gara.

Peccato per la sconfitta di martedì, potevamo dare risultati a diverse partite. Stasera l’importante era tornare a vincere. Davanti avevamo una grande squadra, siamo contenti anche per questo.

Sul gol.

Ho visto lo spazio, ho chiamato palla a Bryan e ho provato perché non ero lontanissimo. Quando è entrata non ci credevo visto che noi difensori non siamo abituati. L’importante è la vittoria.

Sui prossimi impegni.

Dobbiamo pensare partita dopo partita. Dobbiamo avere sempre questo atteggiamento, sappiamo che se caliamo anche di poco le partite non vengono così. Bisogna avere questo atteggiamento per provare a vincere tutte le partite.