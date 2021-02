Mancini: “La gara con la Juve ci ha fatto rosicare. Oggi siamo pronti a far battaglia”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Udinese. Queste le sue parole:

MANCINI A ROMA TV

Dopo la partita con la Juve la Roma è chiamata al riscatto…

Si quello ogni domenica siamo pronti a fare i tre punti. Ce la mettiamo sempre tutta. La gara con la Juve ci ha fatto rosicare perché abbiamo giocato bene senza far niente. Oggi siamo pronti a fare battaglia…

Da che punti ripartire?

La prestazione c’è stata ma non abbiamo raccolto nulla. Dobbiamo cercato di raccogliere i tre punti oggi.

Con l’udinese gara non facile…

Sono forti fisicamente è sempre difficili da affrontare. Sarà una battaglia e dovremo uscirne vincitori.

MANCINI A DAZN

“Se guardiamo i dati sui gol subiti è perché negli scontri diretti con le squadre più forti abbiamo preso tanti gol, sono partite dove non li devi prendere. Negli altri match siamo stati in riga, dobbiamo migliorare, non solo noi difensori, ma tutta la squadra. Lavoriamo su questo“.