Mancini, la certezza di Fonseca. Punta a un posto agli Europei

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Gianluca Mancini è uno dei pochi giocatori incedibili della rosa, perché nonostante una stagione altalenante (in linea con il resto della squadra), è uno degli imprescindibili di Fonseca per qualità, carattere e duttilità. Con l’addio (o arrivederci) di Smalling, la cessione di Juan Jesus e quella di Cetin, l’ex Atalanta è il vero pilastro della difesa giallorossa, da cui ripartire il prossimo 27 agosto, giorno del raduno a Trigoria. Nella sua seconda stagione a Roma, lui vuole dimostrare di essere cresciuto caratterialmente e tecnicamente, per diventare un punto di riferimento per chi sta crescendo (Ibanez) e chi arriverà. Vuole anche meritarsi un posto agli Europei, è stato sempre convocato ma è sceso in campo soltanto contro la Bosnia e nelle due gare contro il Liechtenstein.