Mancini ha il Covid. Emergenza difesa

Il Tempo (F. Biafora) – Emergenza in difesa per la Roma. Dopo l’infortunio di Smalling, anche Mancini diventa indisponibile per Paulo Fonseca, a causa della sua positività al Covid-19, annunciata ieri su Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!“. Poche speranze di riavere a disposizione Chris Smalling contro il Milan, oggi arriverà la risposta definitiva sull’eventuale convocazione per la trasferta contro i rossoneri in programma lunedì sera a San Siro. Per affrontare Ibrahimovic e compagni, al momento, la soluzione più facile per Fonseca sembra quella di riproporre il 4-2-3-1, con Ibanez e Kumbulla al centro, Spinazzola a sinistra e uno tra Santon e Bruno Peres a destra.