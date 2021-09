Mancini e Viña sperano, Nzonzi verso l’Al-Rayyan

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Correva il rischio di essere un giorno nero per la Roma, invece il club sembra aver limitato i danni. Gli esami di Viña in nazionale, infatti, hanno dato un esito positivo. Il terzino non avrebbe lesioni alla coscia e perciò l’Uruguay non vorrebbe rimandarlo in Italia, anche se la Roma spera di riaverlo subito per un impiego in extremis col Sassuolo.

Ciò a cui punta anche Mancini, tornato dalla Nazionale per una infiammazione alla pianta del piede destro. Lo stop dovrebbe essere di una settimana, perciò anche lui è a rischio. L’altra buona nuova è il possibile accordo tra l’Al-Rayyan e Nzonzi, che la Roma vuole svincolare. A proposito di svincolati, l’ex Pastore si è accordato con l’Elche per una stagione, mentre per l’estate, da svincolato, può tornare di moda Azmoun dello Zenit.