Mancini: “Devi rinunciare a tante cose per arrivare ad alti livelli nel calcio. La famiglia è una parte molto importante”

Gianluca Mancini ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole:

Come sei stato scoperto?

Io ho iniziato nella squadra del mio paese a 7 anni, un po’ tardi perché mio padre non voleva farmi iniziare, diceva che ero sempre piccolo. Un allenatore mi vide ad una festa e conoscendo i miei genitori li invitò a portarmi al centro sportivo della squadra del paese. Ho fatto due anni lì con gli amici di scuola e del campetto. Dopo due anni un osservatore della Fiorentina del mio paese mi ha visto giocare e mi ha portato a Firenze. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina. Dopo aver finito il settore giovanile ho iniziato a Perugia, poi due anni a Bergamo e ora sono qua. Devi rinunciare a tante cose ma se hai un obiettivo e vuoi raggiungerlo si può fare.

Pochi ci riescono per via di questi sacrifici da fare. Tu hai avuto sempre il sostegno di famiglia e amici?

Si la famiglia è una parte molto importante per ogni calciatore che arriva a livelli alti. I miei genitori mi hanno sempre fatto passare la cosa con divertimento tranne quando arrivi tra i professionisti perché diventa un lavoro. Gli amici e la famiglia sono importanti per ognuno di noi.

Hai viaggiato molto. La vita del calciatore si racchiude in una valigia. Riuscite a mantenere dei legami?

Io ho un pensiero strano. I legami si creano però è difficile farli durare nel tempo. Io ho legato con alcuni: Spinazzola per esempio se l’avessi conosciuto fuori ne sarei stato comunque amico. Ma conoscere nuove persone, nuove tipologie di testa e ragionamenti, ti fa aprire un nuovo mondo. io che vengo da un paese molto piccolo mi ha fatto crescere in modo molto veloce, ero un ragazzino però sono cresciuto molto in fretta.

Quando torni nel tuo paesino ora che sei un calciatore professionista ti trattano diversamente?

Assolutamente no, io non voglio essere trattato diversamente. Voglio che i miei amici mi trattino da Gianluca che ero prima e Gianluca che sono adesso. Di calcio non parliamo praticamente mai, parliamo di quello che faccio a Roma, mi chiedono di mia figlia e mia moglie, parliamo di cose quotidiane.

Avere un partner, come nel tuo caso, aiuta in questo continuo cambiare di città in città, a sentirsi a casa?

Sì, il primo anno a Perugia sono andato da solo perché mia moglie lavorava ed era rimasta nel nostro paese. Io ero solo, a 19 anni, i primi mesi sono stati difficili perché lei la vedevo solo la domenica, i miei amici non li vedevo più, ed ero abituato a stare in famiglia con mamma, papà e mia sorella sempre in casa. Mi sono trovato da solo e ho passato momenti un po’ difficili. Avere mia moglie accanto mi aiuta in tutto, mi supporta in tutto. Io mi sfogo tanto con lei e riesce sempre a capirmi ogni volta.

Di recente avete vissuto un momento delicato per via della nascita prematura di vostra figlia. Come avete superato questo problema?

Mia moglie ha avuto una gravidanza perfetta, la bambina ha deciso di voler uscire prima. Sono stati momenti un po’ difficili perché siamo giovani, è la nostra prima figlia, è successo tutto molto velocemente. Mia moglie mi ha detto “Dobbiamo andare in ospedale”, il giorno dopo giocavamo. Siamo stati 4 ore e mezza in ospedale, sono tornato a casa alle 5.30 la mattina, alle 8 avevo la sveglia per andare al campo. Sono stati momenti difficili, mia moglie ha fatto il parto cesareo. Ho visto la bambina uscire e poi ce l’hanno portata subito via, l’ho vista dopo un’ora in un’incubatrice ed è stato un po’ pesante. Per fortuna l’ospedale è stato eccellente. Mia moglie è come me, tiene le cose di famiglia riservate, ma le sue parole mi hanno emozionato. Io ho cercato di fare il marito, dandole una mano, ma dovevo fare anche il professionista, c’era il campionato da giocare. Oltre a mia figlia c’erano altri bambini e altri genitori in quelle condizioni, alcuni lavoravano tutto il giorno, io mi sono detto “Perché io non devo andare ad allenarmi? Devo fare il mio lavoro e farlo bene per staccare un po’”, stare con i miei compagni mi ha aiutato.