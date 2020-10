Mancini come Hakimi, torna subito negativo. La Roma lo recupera per la sfida col Milan

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dall’inferno al paradiso nel giro di poche ore. Le stesse in cui i risultati dei tamponi di Mancini sono passati da positivi a negativi. E’ lo stesso difensore a dare notizia con un post su Instagram. Una presenza importante vista l’assenza annunciata di Chris Smalling. L’emergenza difensiva è almeno in parte rientrata. Il vero duello sarà però in attacco: Ibrahimovic rappresenta esattamente quello che è Dzeko per la Roma. Leader, bomber, inutile dire che per le loro giocate non passa solo la partita di domani ma passano le ambizioni delle rispettive squadre. In due 73 anni, 700 gol e 1500 presenze. I due si affronteranno per la prima volta in carriera.