Mancini: “Come ha dimostrato Zaniolo, i nostri giovani hanno un grande futuro”

Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento “Eccellenze Marchigiane a confronto” a cura di LGI Sotto le Stelle da Piazzale della Vittoria a Macerata. Come riporta l’ANSA, queste le sue parole riguardo la Nazionale e i giovani talenti, tra cui Zaniolo:

“Purtroppo non abbiamo tante alternative, e dobbiamo cercare in fretta dei giovani che magari in questo momento non sono molto conosciuti o non giocano ad altissimo livello, però hanno qualità e spero che in breve tempo vengano utili alla Nazionale, e anche a tante squadre di club. Abbiamo visto tanti ragazzi e molti sono anche bravi ma non hanno esperienza, alcuni giocano ancora a livello giovanile, manca loro di poter giocare con gente più grande per migliorare. Ma noi cerchiamo di vedere da subito le qualità, poi su quelle fisiche ci si lavora. I nostri hanno un grande futuro, e quando hanno avuto la possibilità di giocare lo hanno fatto vedere, come Zaniolo“.