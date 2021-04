Mancini capitano per la prima volta: “Che emozione”

Il Tempo (E. Zotti) – Pian piano Gianluca Mancini si sta prendendo la Roma. Il classe ’96 ha ormai acquisito una sicurezza da veterano e anche contro il Bologna ha guidato la linea difensiva composta da Ibanez e Fazio.

Leggi anche: Mezza Roma basta: Mayoral prenota l’Ajax

Ieri – a causa del turnover che ha visto Pellegrini escluso dall’undici titolare – il numero 23 è sceso in campo indossando per la prima volta la fascia da capitano: “Un’emozione unica – racconta nel post partita – anche se non sono romano è una grande emozione pensando soprattutto a chi l’ha indossata. Ero molto nervoso, magari far male nella prima con la fascia al braccio avrebbe portato iella…”.

Leggi anche: Dazn, problemi tecnici per trasmettere. Le scuse, la spiegazione: “Guasto di un partner”

Giovedì sera contro l’Ajax il capitano sarà di nuovo Pellegrini, che ieri è stato ammonito ed essendo diffidato salterà la prossima gara di campionato in casa del Torino.