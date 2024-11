Il Tempo (M. Cirulli) – Una tregua per il bene della Roma. Dopo le discussioni nello spogliatoio del Franchi, infatti, ieri Mancini e Juric hanno dimostrato di poter viaggiare in un’unica direzione, quella in grado di poter risollevare la Roma da un periodo negativo e un clima tesissimo con la tifoseria. L’immagine è quella del 20′ quando, dopo il gol di Dybala, il centrale si è diretto verso la panchina giallorossa, fermandosi a parlare con il tecnico, quasi abbracciandolo.

Primi segnali di reciproca comprensione, dopo che, lo stesso Juric aveva ammesso lo scontro con i giocatori all’intervallo della sfida con la Fiorentina. “Sono stati giorni di litigi pesanti, ma lo preferisco rispetto a sentirmi parlare dietro, ci siamo detti la verità” aveva affermato alla vigilia del delicato match con il Torino. Parole distensive anche quelle di Mancini ai tifosi fuori Trigoria: “Il gruppo squadra e l’allenatore sono la stessa cosa”. Ieri i primi segnali, il futuro decreterà se questa storia avrà un lieto fine.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]