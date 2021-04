Pedro, attaccante della Roma, questa sera non ci sarà all’Old Trafford. Lo spagnolo infatti non è al meglio e non è stato convocato da Fonseca. L’ex Barcellona però, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con la festa di ieri dei tifosi fuori Trigoria per trovare la carica giusta. Queste le sue parole:

“Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non si discute, si ama! Daje e Forza Roma!!“.