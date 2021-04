Manchester United-Roma, le probabili formazioni. Spinazzola e Smalling dal 1′, a centrocampo Diawara con Veretout

Pagine Romaniste – A Manchester i sogni tinti di giallorosso si scontreranno con la realtà. A tre anni di distanza la Roma torna a disputare una semifinale europea. L’ultima volta vi era stata una reminiscenza del passato quando di fronte si era palesato il Liverpool. Ora è lo stesso. Sulla strada che separa alla finale di Danzica c’è un’altra squadra inglese che evoca nefasti ricordi: il Manchester United. Conscio che il bilancio della stagione passerà da qui, Paulo Fonseca schiererà – al netto delle assenze – l’undici tipo. Davanti a Pau Lopez l’ex Smalling, Cristante ed Ibanez andranno a formare la difesa. La Roma dovrà fare a meno di Mancini, assente per squalifica. In cabina di regia prenderanno posto Diawara e Veretout. Sulle corsie laterali Karsdorp presenzierà quella destra, Spinazzola si prenderà la fascia sinistra. Nel reparto offensivo, infine, il centravanti sarà Dzeko, alle cui spalle agiranno l’altro ex Mkhitaryan e capitan Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

A disposizione: Grant, Henderson, Fish, Telles, Williams, van de Beek, Mata, Elanga, James, Shoretire, Greenwood, Diallo.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Indisponibili: Martial, Jones.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

AS ROMA (3-4-2-1): Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Santon, Peres, Villar, Ciervo, Darboe, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Calafiori, Pedro, Zaniolo.

Squalificati: Mancini.

Diffidati: -.

Arbitro: del Cerro Grande.

Assistenti: Yuste – Alonso Fernandez.

IV Uomo: Manzano.

VAR: Hernandez.

AVAR: de Burgos.