Manchester United, problema alla caviglia per Rashford: in dubbio per la Roma

Il Manchester United è impegnato a preparare l’andata della semifinale di Europa League con la Roma all’Old Trafford. Sarà interessante vedere per quale formazione opterà per Ole Gunnar Solskjaer. Marcus Rashford è trattato con attenzione a causa di un problema alla caviglia, ma spera di essere coinvolto fin dall’inizio. Sebbene Anthony Martial e Phil Jones siano ancora infortunati, Harry Maguire, Luke Shaw e Scott McTominay sono tutti esenti da squalifica dopo aver scontato squalifiche europee di una partita contro il Granada all’Old Trafford.