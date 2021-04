Manchester United, Matic: “Rispettiamo la Roma, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità”

Manca sempre meno alla semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma. Una partita fondamentale per la squadra giallorossa così come per la compagine inglese. A tal proposito ha parlato Nemanja Matic. Di seguito le parole del difensore dei Red Devils: “Penso che sia ora di andare in finale e vincere questo trofeo, ma sarà dura. Rispettiamo la Roma, sappiamo che hanno un’ottima rosa oltre che un buon allenatore e un grande club”.

Matic ha poi aggiunto: “Sarà interessante, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità. Vogliamo giocare in una grande finale e portare dei trofei a Old Trafford perché questo club merita il meglio“.