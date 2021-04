Manchester United, Bruno Fernandes: “Roma? Giocano molto bene ma possiamo vincere”

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e prossimo avversario della Roma in Europa Lague, ha parlato al termine della vittoria contro il Granada. Queste le sue parole:

BRUNO FERNANDES A SKY SPORT

Avete la Roma in semifinale. Che tipo di problemi potranno causarvi?

Ogni squadra in questa situazione ti crea problemi. Sappiamo che è una squadra che gioca molto bene, con una buona organizzazione difensiva. Possono creare problemi in attacco con molti giocatori, di cui alcuni hanno anche giocato in Inghilterra, Dzeko su tutti. Però sappiamo cosa dovremo fare quando scenderemo in campo contro di loro. Se faremo le cose giuste sappiamo che abbiamo tutte le possibilità di vincere la partita.