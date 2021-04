Eric Bailly, difensore del Manchester United, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Ha rilasciato anche delle dichiarazioni al portale del club, e ha parlato anche della semifinale di giovedì contro la Roma. Ecco le sue parole:

“Siamo in buona posizione in campionato perché siamo secondi e abbiamo ancora l’Europa League. Speriamo di poter vincere questo trofeo, è molto importante per noi, i tifosi e per la stagione. Vogliamo finire bene anche in Premier League“.