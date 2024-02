Manca solo Lukaku

Il Tempo (M. Cirulli) – Dall’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma ormai più di un mese i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie una sola sconfitta, – con un’Inter ingiocabile e che si avvicina sempre di più a conquistare la seconda stella – e i due pareggi ottenuti in Europa League che sono valsi la qualificazione agli Ottavi di finale. 15 gol realizzati In queste 7 partite, con Pellegrini capocannoniere in questa speciale classifica con 4 reti.

Dietro al capitano c’è Dybala a quota 3, mentre Lukaku è solamente all’ultimo posto del podio insieme ad Huijsen grazie alle marcature contro Hellas Verona e Feyenoord al De Kuip – completano il dato Paredes, Azmoun, Mancini ed El Shaarawy.

Con il cambio dell’allenatore è quindi venuto meno l’apporto dei centravanti, e in particolare di quello belga. Il nuovo stile di gioco ha «penalizzato» l’attaccante di proprietà del Chelsea, abituato ad avere la squadra al suo servizio come succedeva con Mourinho, dove la soluzione preferita era proprio quella del lancio lungo alla ricerca della sponda del gigante nato ad Anversa.