Ancora impegni Nazionali per i giocatori della Roma che tra qualche giorno andranno in vacanza dopo una stagione lunghissima. Questo pomeriggio è stato impegnato Eldor Shomurodov che è partito dal primo minuto nel match contro le Maldive. L’attaccante della Roma è andato in gol dopo pochi minuti dall’avvio dell’incontro e poi ha raddoppiato nel secondo tempo. Nel finale, poi, ha sigillato la vittoria con la sua terza rete. 4-0 il punteggio finale.