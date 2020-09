Malagò: “Zaniolo è un patrimonio dell’intero Paese. Auguri di pronta guarigione”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è stato intervistato da Retesport ed ha voluto mandare un messaggio a Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

“Auguri di pronta guarigione a Zaniolo. È un patrimonio dell’intero Paese, un giocatore della Nazionale. A questa età non ci sono tanti casi di doppio infortunio in pochi mesi. Non so se il problema è che si gioca troppo. Lasciamo parlare le persone competenti. Ieri non sembrava un grave infortunio, Zaniolo era uscito dal campo senza barella. A 21 anni non è semplice avere un doppio infortunio di questo tipo, purtroppo non me ne ricordo molti, è quasi una cosa da Guinness. È normale abbia colpito tutti, non è questione di tifare una o l’altra squadra“.