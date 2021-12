Maitland-Niles, chi è l’esterno che è molto vicino alla Roma – VIDEO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – In queste ore la Roma sembra aver trovato il nuovo esterno che può dare, al contrario di Bryan Reynolds, un po’ di respiro a Rick Karsdorp. Si tratta di Ainsley Maitland-Niles dell’Arsenal e cresciuto praticamente nei Gunners sin da bambino. Nato il 29 agosto del 1997 l’inglese può ricoprire diversi ruoli. Quello più gettonato l’esterno tutta fascia, proprio quello che fa l’olandese nel nuovo 3-5-2 di José Mourinho. All’occorrenza può esprimersi anche come terzino destro classico o anche come centrocampista centrale: ruolo che ha ricoperto in qualche occasione anche in questa stagione con Arteta.

LA CARRIERA

Di gran fisico e molto piazzato sembrava avere una carriera da predestinato. Il suo esordio con la maglia dei grandi dell’Arsenal arriva nella stagione 2014/2015 a soltanto 17 anni: una presenza in Premier League ed un’altra in Champions League. Da lì il prestito all’Ipswich Town in Championship dove colleziona ben 30 gettoni. È tutto pronto per il grande salto che arriva, però, soltanto due anni dopo. Dall’annata 2017/2018 spicca il volo. Entra in pianta stabile nella prima squadra dell’Arsenal e non ne esce più fino al prestito dello scorso anno, per metà stagione, al WBA sempre in Premier. In totale 132 apparizioni con gli inglesi. Inoltre vanta 5 presenze con la Nazionale maggiore dell’Inghilterra.

CHI È

Giocatore molto duttile che nasce come terzino destro. Principalmente, però, è un esterno tutta fascia che fa avanti e indietro senza problemi. Di piede destro è il perfetto sostituto/cambio di Karsdorp. Dotato di ottima corsa può giocare anche come centrocampista centrale aiutato dal fisico. In questa stagione Arteta, nelle 8 partite giocate, lo ha utilizzato prettamente in questo ruolo. Può essere un ottimo jolly, ma alla Roma, che comprerà anche un mediano (Grillitsch è il favorito), verrà per coprire quel ruolo che Reynolds lascerà libero.