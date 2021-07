Main sponsor, in via di definizione il contratto con Digital Bits

Nella conferenza stampa di presentazione si era intravisto, ma ora sembra in via di definizione l’assunzione del nuovo Main Sponsor. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Austini, mancherebbero poche ore alla conclusione del contratto con Digital Bits, il blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB. Il nuovo sponsor attirato proprio grazie alla visibilità che Mourinho sta dando al club giallorosso.

In via di definizione in queste ore il contratto che renderà @DigitalBitsOrg il main sponsor della @OfficialASRoma pic.twitter.com/ZsXJmzoPEt

— Alessandro Austini (@aleaus81) July 13, 2021