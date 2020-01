Maglie in multicolor

Nell’ultimo turno di campionato ben cinque squadre hanno indossato la terza maglia: Milan, Sassuolo, Genoa, Milan in trasferta e Roma addirittura in casa. E proprio il big match dell’Olimpico ha fatto stropicciare gli occhi ai romantici del calcio: i capitolini sono scesi in campo con la terza maglia blu, la Juventus con la seconda maglia biancorossa. Il motivo? E’ stata la Nike, sponsor tecnico dei giallorossi, a richiedere esplicitamente l’uso di questa maglia. La richiesta della multinazionale è stata completamente assecondata dalla Roma, ben conscia che la sfida contro la Vecchia Signora e Cristiano Ronaldo era perfetta per garantire quella visibilità necessaria ad esigenze di marketing. Non a caso la maglia blu negli store nella giornata di ieri era esaurita. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.