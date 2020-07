Magia di Insigne, Roma raggiunta: è sfida europea

La Gazzetta dello Sport (F. Bianchi) – Il Napoli agguanta la Roma al quinto posto, battendola con un capolavoro made in Insigne, il classico tiro a giro che beffa Pau Lopez, che fin lì aveva tenuto in piedi la squadra con una serie di ottime parate. Nonostante la sconfitta, questa volta Fonseca aveva azzeccato l’assetto, un 5-3-2 con Zappacosta e Spinazzola sulle fasce sempre pronti a ripartire. Un sistema che ha spiazzato in parte Gattuso, che aveva preparato la sfida in modo diverso. Nonostante ciò, in un primo tempo a reti bianche, è stato il Napoli ad avere le maggiori occasioni per passare in vantaggio, una volta con Zielinski e un’altra con Milik. Nel secondo round i partenopei hanno poi alzato in ritmo, fino a trovare la rete di Callejon su assist di Mario Rui. Dopo il vantaggio i padroni di casa si sono inspiegabilmente sbilanciati e questo ha favorito la ripartenza, orchestrata da Dzeko, che ha portato al pareggio di Mkhitaryan. Fonseca ha poi messo dentro Zaniolo, che ha però solo potuto assistere alla giocata del suo compagno di Nazionale, Insigne, che con un destro a giro ha deciso la partita.