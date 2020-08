Ma c’è una difesa da ricostruire. Smalling resta la scelta migliore

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Una difesa da ricostruire interamente da zero: è questo l’obiettivo che si è posto la Roma. Ovviamente il primo nome è quello di Smalling: ieri in Inghilterra davano per fatto il suo ritorno ma a Trigoria hanno subito frenato. Si valutano altri profili come quello di Romero, per cui la concorrenza è altissima, e Maksimovic. Quest’ultimo è di proprietà del Napoli e potrebbe rientrare come contropartita per altre trattative. Si valuta anche Papastathopoulos dell’Arsenal che però non è la prima scelta di Fonseca. Capitolo terzini: a destra Florenzi (piace a Everton, Siviglia, Atalanta e Fiorentina) e Karsdorp sono in uscita, a sinistra rischia di restare solo Spinazzola. Piace Biraghi della Fiorentina. I giallorossi attraverso degli intermediari stanno sondando anche delle piste inglesi. In uscita Fazio (piace a Villareal e Valencia), Perotti (ha rifiutato la Turchia) e non più Calafiori visto che Fonseca sembra volerci puntare. Resta fredda la pista Torreira-Diawara.