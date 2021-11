Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Giampiero Galeazzi. La Roma esprime il cordoglio: “Momenti e parole che resteranno immortali. Ciao Giampiero” – FOTO

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Si è spento stamane, a 75 anni Giampiero Galeazzi: il giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere era malato da tempo. Oltre per il suo lavoro in ambito calcistico, lo si ricorda per le telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi, specie nella disciplina che tanto amava, il canottaggio.

Tantissimi i messaggi di cordogoglio per Galeazzi, tra le quali c’è anche la Roma che ha condiviso una foto su Twitter che raffigura il noto giornalista con Paulo Roberto Falcao. Questo il pensiero: “Momenti e parole che resteranno immortali. Ciao Giampiero“.

Momenti e parole che resteranno immortali. Ciao Giampiero pic.twitter.com/RzmBAy8mwv — AS Roma (@OfficialASRoma) November 12, 2021

