Lunedì il Friedkin-day, via email calerà il sipario sull’era Pallotta

Il Messaggero (G.Lengua) – Tra una manciata di ore la Roma avrà un nuovo proprietario. La dead line è fissata per lunedì, quando i legali a cui è stata affidata la procura da Dan Friedkin e James Pallotta firmeranno le carte necessarie per il closing. Complicato per il texano pianificare il primo viaggio a Roma da presidente per via delle restrizioni dovute al Covid, ma la voglia di cominciare a gestire il club è tanta. Insieme al figlio Ryan sta pianificando un programma a lungo termine su come gestire dirigenti e squadra, a partire dalla nomina di sette amministratori che prenderanno il posto di quelli dimissionari. Successivamente, non oltre cinque giorni dal closing, il cda dovrà convocare l’assemblea degli azionisti per deliberare in merito al rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.