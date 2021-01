Lukaku titolare, Darmian scalza Young a sinistra

Il Corriere Dello Sport (P.Guadagno) – La contrattura alla coscia destra rimediata da Lukaku a Crotone è stata definitivamente riassorbita e domani il belga partirà dall’inizio contro la Roma. Non sarà l’unica novità nell’undici titolare, visto che a centrocampo dovrebbe riprendere il suo posto Vidal, che dopo la stecca con i calabresi aveva lasciato il posto a Gagliardini. Vecino è tornato ad allenarsi in gruppo, ma è più possibile che la sua convocazione arrivi per l’ottavo di finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Sulla corsia sinistra, Darmian in vantaggio su Young.