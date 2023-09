Il Messaggero (G. Lengua) – Ci hanno messo un istante a diventare virali sui social le foto di Romelu Lukaku davanti al Colosseo. Il servizio fotografico scattato mercoledì sera ha fatto il pieno di “like” e ricevuto migliaia di consensi.

È stato pubblicato ieri mattina in contemporanea all’ufficialità dell’accordo sottoscritto tra la Roma e l’attaccante: “I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima di firmare. Abbiamo parlato per mezz’ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi”. Romelu troverà in panchina, ad allenarlo per la terza volta, José Mourinho dopo il Chelsea (4 partite) e il Manchester United per una stagione intera: “Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui. Mi conosce bene e anche io conosco bene lui. Insieme possiamo fare belle cose”.

Big Rom ha svolto il primo allenamento con la squadra, segnale che atleticamente è in forma e non è da escludere che possa giocare qualche minuto contro il Milan. Intanto, questa sera all’Olimpico verrà presentato al pubblico un’ora prima del calcio d’inizio. Uno stadio che ha conosciuto da avversario, così come i suoi nuovi compagni di squadra: “In questi giorni studierò come giocano per chiedere cosa vogliono in campo e adattarmi”.

Del suo ingaggio hanno parlato sia i Friedkin (“Lukaku è stato un grande colpo, ma in generale è stato un grande mercato. Siamo molto contenti”, le parole di Dan a Tmw.com) che Francesco Totti: “È un grande acquisto, è un calciatore che fa la differenza. Però un giocatore non fa una squadra. Per centrare degli obiettivi devi avere un organico più completo. La maglia numero 10? Non sono il proprietario ma andrebbe indossata da chi resterà qui 20 anni. Dybala non me l’ha mai chiesta, non è uno stupido…”, ha ricordato a Rds. Mercato: Solbakken vicinissimo all’Olympiacos dove si trasferirà in prestito. In entrata interessa Eric Garcia del Barcellona.