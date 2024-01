Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club giallorosso dopo la vittoria contro l’Al-Shabab. Queste le sue parole:

“Era importante vincere oggi per noi non ci sono amichevoli e vogliamo vincere sempre anche in allenamento. Lo abbiamo fatto oggi ed era un buon test per capire a che punto siamo e da domani a Trigoria inizieremo a preparare la difficile partita di lunedì”.

Come sono andati i primi giorni di conoscenza con De Rossi?

“Molto bene penso che abbiamo tutti la responsabilità di portare la Roma in alto in classifica e di andare avanti in Europa League. Questi sono i nostri obiettivi e ogni giorno lavoriamo per questo”.