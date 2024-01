Al termine della vittoria in amichevole contro l’Al Shabab, Joao Costa fresco di gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

“Un’emozione indescrivibile, sono molto contento per l’opportunità che il mister mi ha dato. È un sogno fare il primo gol con la maglia della Roma, una cosa unica ancora più bella perché oggi è il compleanno di mio fratello, è un giorno che non dimenticherò mai, un giorno indescrivibile”.

Stasera in tanti di voi ragazzi giovani avete giocato, quanto è importante per voi crescere con la prima squadra?

“Tutti i ragazzi stanno crescendo molto bene in primavera, si allenano ogni giorno sempre dimostrando che vogliono stare qua, vogliono stare con loro e stanno sempre molti di noi allenandosi in prima squadra, questo è importante, tutti i ragazzi stanno crescendo molto bene, sono contento per ognuno di loro”.