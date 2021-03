Luis Enrique tentenna: Villar convocato con la Spagna Under 21 – FOTO e VIDEO

Nonostante la grandissima stagione di Gonzalo Villar, e l’attenzione che Luis Enrique ha sul centrocampista della Roma, lo spagnolo andrà ancora in Under 21. A confermarlo è il profilo Twitter ufficiale della nazionale giallorossa con un video e con una foto che fa un riepilogo di tutto. Le partite, valide per i gironi dell‘Europeo di categoria, si giocheranno il 24-27-30 marzo durante la sosta dei campionati. La Spagna è nel gruppo con Italia, Slovenia e Repubblica Ceca.

⚠️ OFICIAL | Estos son los jugadores convocados por Luis de la Fuente para disputar la Fase de Grupos del Europeo Sub-21. 🆚 El combinado nacional, encuadrado dentro Grupo 🅱️, se enfrentará a Italia, Eslovenia y República Checa. 🔗 https://t.co/XxnFuImiMu#U21EURO pic.twitter.com/xXbMiOmGOS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 15, 2021