Luis Alberto: “La Roma parla sempre prima, ora devono stare zitti. Non hanno giocato”

Luis Alberto ha parlato nel post partita del derby ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Nervosismo continua?

Il problema è che quando si parla prima di una partita e poi perdi devi stare zitto. Loro hanno parlato come sempre fanno prima, adesso si sono sentito … e devono stare zitti.

Ti riferisci alle dichiarazioni prima della partita?

Anche nella partita, loro non hanno giocato un derby, sono venuti solo a parlare e provocare e intanto noi siamo stati abbastanza bravi. Abbiamo fatto tutta la partita noi, questo è l’importante. Queste partite si devono vincere perché penso è il momento di fare quel salto.

Proviamo a calmarlo noi.

Sono calmo.

Ti sei incrociato con qualcuno? È successo qualcosa?

No io sono uscito e a loro piace tanto lo spettacolo della panchina. Noi adesso rilassiamoci, sto pensando di andare a cena con la mia famiglia, prendere un bicchiere di vino e festeggiare un po’.

Prima calcavi collo esterno ora interno?

Ho imparato da te (dice a Parolo), sono riuscito a fare due tiri buoni, poi anche il terzo che mi ha lasciato Felipe mi piace di più, ma l’ha presa il difensore. Ho provato perché da tante partite penso che dobbiamo calciare più da fuori, quando si chiudono gli avversari, penso sia un buon modo per sbloccare la partita.

Vittoria che pesa per la Champions?

Si, sapevamo che questa partita era importantissima, dopo il risultato del milan e con Juventus Inter sta sera.

Meglio tener lo tanto la Juve?

Per me è uguale, penso a noi e dobbiamo vincere più partite possibile. In serie a siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così.