Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Due milioni di multa. La Roma deve pagare una sanzione per aver violato uno dei paletti del fair play finanziario. Tra le italiane, Milan e Inter sono state promosse e giudicate in regola mentre per la Roma è stato «leggermente sforato l’obiettivo intermedio relativo al 2023». Questo significa però che i controlli effettuati sul bilancio finale del 2023/24 non hanno prodotto ulteriori sanzioni, a differenza dei turchi del Basaksehir che rischiano di essere esclusi dalla prossima edizione delle coppe europee se non sapranno recuperare la stabilità richiesta.

La Roma si sta piano piano avvicinando all’equilibrio economico anche se da sei anni non gioca una partita di Champions. Non a caso nel mercato appena concluso ha visto allentate alcune misure: non ha dovuto rispettare il transfer balance nella lista, cioè ha potuto inserire giocatori che “valessero” Dan Friedkin più di quelli che uscivano. Resta fondamentale però arrivare all’obiettivo imposto dal settlement agreement entro il dicembre 2026.