La Gazzetta dello Sport (F. Balz.) – Enzo Le Fèe torna a disposizione. Gli esami di ieri hanno confermato come la lieve lesione alla coscia, rimediata 12 giorni fa contro l’Empoli, sia ormai assorbita Il francese rientrerà gradualmente in gruppo in vista della trasferta di Genova. Resta in dubbio Dovbyk, tornato dal ritiro ucraino per un risentimento muscolare, mentre le condizioni di Baldanzi (forte trauma alla zona lombare) saranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico.